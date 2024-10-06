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Вратарь «Жироны» отразил три 11-метровых удара в матче чемпионата Испании

МАДРИД, 6 октября. /ТАСС/. Аргентинский вратарь «Жироны» Пауло Гассанига отразил три 11-метровых удара в домашнем матче девятого тура чемпионата Испании по футболу с «Атлетиком». Встреча завершилась победой «Жироны» со счетом 2:1.

Источник: AFP 2023

На 28-й минуте Гассанига отразил пенальти в исполнении Алехандро Беренгера. Во втором тайме в ворота «Жироны» был назначен второй пенальти, голкипер отбил удар Иньяки Уильямса, однако главный судья матча попросил перебить 11-метровый, так как игроки обороняющейся команды раньше времени вбежали в штрафную площадь. К 11-метровой отметке подошел Андер Эррера, Гассанига отразил и его удар.

«Жирона» одержала победу благодаря голу Кристиана Стуани с пенальти на девятой компенсированной ко второму тайму минуте. «Жирона» набрала 12 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице. «Атлетик» с 14 очками располагается на 6-й строчке.

Жирона
2:1
Первый тайм: 1:1
Атлетик
Футбол, Испания, Тур 9
6.10.2024, 15:00 (МСК UTC+3)
Montilivi
Главные тренеры
Мичел
Эрнесто Вальверде
Голы
Жирона
Ясер Асприлья
(Арнау Мартинес)
39′
Кристиан Стуани
90+9′
Атлетик
Ойян Сансет
(Алехандро Беренгер)
41′
Нереализованные пенальти
Атлетик
Алехандро Беренгер
28′
Андер Агуэра Эррера
58′
Составы команд
Жирона
13
Пауло Гассанига
56′
3
Мигель Гутьеррес
18
Ладислав Крейчи
31′
5
Сильва Давид Лопес
57′
6
Донни ван де Бек
21
Янхель Эррера
90+1′
4
Арнау Мартинес
90′
15
Рамирес Лопес Хуанпе
10
Ясер Асприлья
90′
16
Алехандро Франсес
23
Иван Мартин
90′
27
Габриэл Мизехауй
9
Абель Руис
90′
7
Кристиан Стуани
11
Арно Груневелд
59′
20
Брайан Хиль
Атлетик
26
Алекс Падилья
3
Даниэль Вивиан
45′
4
Айтор Паредес
90+7′
90+8′
18
Оскар Де Маркос
7
Алехандро Беренгер
9
Иньяки Уильямс
32
Адама Бойро
79′
17
Юри Берчиче
8
Ойян Сансет
43′
20
Унаи Гомес
21
Андер Агуэра Эррера
79′
24
Беньят Прадос
16
Иньиго Руис де Галаррета
59′
31
Микель Хаурехисар
12
Горка Гурусета
59′
11
Альваро Джало
Статистика
4
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
14
Удары (всего)
12
6
Удары в створ
5
0
Штанги, перекладины
0
6
Угловые
1
12
Фолы
13
3
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Хуан Луис Пулидо Сантана
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Жирона
Атлетик
Чемпионат Испании: таблица и календарь