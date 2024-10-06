Вратарь «Жироны» отразил три 11-метровых удара в матче чемпионата Испании

На 28-й минуте Гассанига отразил пенальти в исполнении Алехандро Беренгера. Во втором тайме в ворота «Жироны» был назначен второй пенальти, голкипер отбил удар Иньяки Уильямса, однако главный судья матча попросил перебить 11-метровый, так как игроки обороняющейся команды раньше времени вбежали в штрафную площадь. К 11-метровой отметке подошел Андер Эррера, Гассанига отразил и его удар.
«Жирона» одержала победу благодаря голу Кристиана Стуани с пенальти на девятой компенсированной ко второму тайму минуте. «Жирона» набрала 12 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице. «Атлетик» с 14 очками располагается на 6-й строчке.