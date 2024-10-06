«Челси» оконфузился в АПЛ перед матчем с «Астаной»

Счет в матче, проходившем на «Стэмфорд Бридж» открыл нападающий гостей Крис Вуд на 50-й минуте. Лондонцы отыгрались на 57-й минуте благодаря мячу Нони Мадуэке.
В дальнейшем счет не изменился — 1:1. При этом, гости с 78-й минуты играли в меньшинстве после удаления Джеймса Уорда Проуса.
В итоге, лондонцы занимают четвертое место в АПЛ с 14 очками после 7 матчей. «Ноттингем Форест» идет 9-м с 10 баллами.
Отметим, что «Астана» в первом туре общего этапа Лиги конференций обыграла на своем поле сербскую команду «ТСЦ Бачка Топола» — 1:0.
12 декабря в рамках соревнования астанчане примут в Казахстане «Челси».