Олбани
Футбол
Премьер-лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Мини-футбол
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Челси» оконфузился в АПЛ перед матчем с «Астаной»

Лондонский «Челси» в матче 7-го тура премьер-лиги чемпионата Англии не смог обыграть «Ноттингем Форест», передает Vesti.kz.

Источник: Соцсети

Счет в матче, проходившем на «Стэмфорд Бридж» открыл нападающий гостей Крис Вуд на 50-й минуте. Лондонцы отыгрались на 57-й минуте благодаря мячу Нони Мадуэке.

В дальнейшем счет не изменился — 1:1. При этом, гости с 78-й минуты играли в меньшинстве после удаления Джеймса Уорда Проуса.

В итоге, лондонцы занимают четвертое место в АПЛ с 14 очками после 7 матчей. «Ноттингем Форест» идет 9-м с 10 баллами.

Отметим, что «Астана» в первом туре общего этапа Лиги конференций обыграла на своем поле сербскую команду «ТСЦ Бачка Топола» — 1:0.

12 декабря в рамках соревнования астанчане примут в Казахстане «Челси».

Челси
1:1
Первый тайм: 0:0
Ноттингем Форест
Футбол, Англия, Тур 7
6.10.2024, 16:00 (МСК UTC+3)
Stamford Bridge
Главные тренеры
Энцо Мареска
Эшпириту Санту Нуну
Голы
Челси
Нони Мадуэке
(Коул Палмер)
57′
Ноттингем Форест
Крис Вуд
(Никола Миленкович)
50′
Составы команд
Челси
1
Роберт Санчес
3
Марк Кукурелья
89′
27
Мало Гюсто
29
Уэсли Фофана
90+12′
20
Коул Палмер
75′
25
Мойсес Кайседо
21′
6
Леви Колвилл
89′
90′
4
Тосин Адарабиойо
8
Энцо Фернандес
81′
18
Кристофер Нкунку
11
Нони Мадуэке
90′
7
Педру Нету
90+8′
15
Николас Джексон
81′
14
Жоау Феликс
19
Джейдон Санчо
90′
10
Михаил Мудрик
Ноттингем Форест
26
Матс Селс
90+5′
5
Мурильо
31
Никола Миленкович
34
Ола Айна
18
Джеймс Уорд-Проуз
36′
78′
22
Райан Йейтс
19
Алекс Морено
82′
4
Морату
8
Эллиот Андерсон
66′
20
Жота Силва
10
Морган Гиббс-Уайт
76′
16
Николас Домингес
11
Крис Вуд
82′
7
Неко Уильямс
89′
14
Каллум Хадсон-Одои
82′
21
Энтони Эланга
Статистика
6
Желтые карточки
4
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
21
Удары (всего)
15
8
Удары в створ
9
0
Штанги, перекладины
0
11
Угловые
0
12
Фолы
10
1
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Кристофер Кавана
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Челси
Ноттингем Форест
Чемпионат Англии: таблица и календарь