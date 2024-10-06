В каком же порядке «Барса». А Левандовскому хватило 25 минут на хет-трик!

У Роберта получилось на 32-й минуте, и тоже шикарно: пробил низом в противоход вратарю вслед за проникающей передачей Гарсии. «Алавес» выглядел абсолютно инертно. Будто это не он недавно отгрузил два «Реалу». Да и по ходу сезона «Севилью» с «Реалом Сосьедад» обыграть получилось (по 2:1). Но каталонцам было без разницы.