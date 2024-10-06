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В каком же порядке «Барса». А Левандовскому хватило 25 минут на хет-трик!

Зря отправляли поляка на пенсию.

Источник: Getty Images

«Барса» неожиданно уступила «Осасуне» в прошлом туре, а вчера и «Реал» с каталонцами по очкам поравнялся. Нужно было, несмотря на обилие травм, вновь создавать отрыв. И «Алавес» этим планам не помешал.

Флик до финального отрезка поберёг играющего без перерывов Кунде, ещё не набрал форму Щенсны, плюс уже в самом дебюте схлопотал травму задней поверхности бедра Ферран — такую лечат две-три недели, его непрофильно поменял Гарсия. Пришлось перестраиваться: Педри поднялся повыше, а Рафинья ушёл налево.

Трудности лишь закаляют, — так можно судить о голах «Барселоны» в начале матча. Гол Рафиньи отменили из-за офсайда у ассистировавшему бразильцу Ямалю, а вот Левандовски всё сделал по правилам: перевисел Абкара и удачно кивнул головой, реализовав стандарт Рафиньи.

Эта же парочка и ещё один забитый мяч вскоре организовала: перехват Педри, дриблинг и умнейшая передача на дальнюю штангу Рафиньи, замыкание Левандовского. А там поляк и хет-трик за 24 минуты едва не оформил, но с его добиванием после неудачного выхода один на один Рафиньи справился Сивера.

У Роберта получилось на 32-й минуте, и тоже шикарно: пробил низом в противоход вратарю вслед за проникающей передачей Гарсии. «Алавес» выглядел абсолютно инертно. Будто это не он недавно отгрузил два «Реалу». Да и по ходу сезона «Севилью» с «Реалом Сосьедад» обыграть получилось (по 2:1). Но каталонцам было без разницы.

Единственное, что баски придумали за тайм, — гол Мартинеса головой. Однако ассистирующий ему Тенаглия в зародыше атаки залез в офсайд. Вторая половина игры стала чистой формальностью. Одни забивать не особо стремились (можно вспомнить только опасную попытку Фати и сейв Сиверы прямо в штангу), другие — совсем не могли.

Разве что Пенья чуть курьёзный гол не «привёз», неловко смахнув мяч рукой при угловом — Мартинес простил и зарядил в штангу. Вратарь каталонцев заметно нервничал. Скоро ему на лавке станет спокойнее. Умей баски раскачивать офсайдную линию, сопернику было бы сложнее: они угодили во «вне игры» аж 12 раз, ещё раз оттуда забив.

Можно было бы назвать этот матч легчайшим для «Барсы» при Флике. Но ведь были и казни «Вальядолида» (7:0), «Вильярреала» (5:1), «Янг Бойз» (5:0). Даже страшно представить, на что эти парни способны в полноценном составе: с тер Штегеном, Кристенсеном, Гави, Ольмо, набравшим форму де Йонгом и так далее.

У Левандовского тем временем уже 10 голов за восемь матчей Ла Лиги. Для сравнения, за весь прошлый сезон забитых мячей набралось 19. Нападающему в августе исполнилось 36 лет. Помните, как над ним смеялись, призывали уйти на пенсию? Такими темпами она ему грозит не скоро.

Георгий Илющенко

Алавес
0:3
Первый тайм: 0:3
Барселона
Футбол, Испания, Тур 9
6.10.2024, 17:15 (МСК UTC+3)
Mendizorrotza
Главные тренеры
Луис Гарсия Пласа
Ханс-Дитер Флик
Голы
Барселона
Роберт Левандовски
(Рафинья)
7′
Роберт Левандовски
(Рафинья)
22′
Роберт Левандовски
(Эрик Гарсия)
32′
Составы команд
Алавес
1
Антонио Сивера
3
Мануэль Санчес
12
Сантьяго Моуриньо
54′
6
Андер Гевара
21
Абде Реббач
7
Карлос Висенте
5
Абделькабир Абкар
67′
36
Адриан Пика
14
Науэль Теналья
31′
46′
22
Мусса Диарра
8
Антонио Бланко
78′
24
Хоан Хордан
19
Хуан Диего Молина Стоичков
57′
10
Томаш Конечны
11
Антонио Мартинес
57′
17
Кике Гарсия
Барселона
13
Иньяки Пенья
2
Пау Кубарси
8
Педри
17
Марк Касадо
9
Роберт Левандовски
11
Рафинья
3
Алехандро Бальде
81′
35
Херард Мартин
86′
5
Иньиго Мартинес
53′
81′
21
Френки де Йонг
32
Эктор Форт
67′
23
Жюль Кунде
19
Ламин Ямаль
67′
10
Ансу Фати
7
Ферран Торрес
6′
24
Эрик Гарсия
Статистика
2
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
11
Удары (всего)
11
2
Удары в створ
8
0
Штанги, перекладины
0
11
Угловые
3
11
Фолы
5
11
Офсайды
3
Судейская бригада
Главный судья
Мигель Анхель Ортис Арьяс
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Барселона
Алавес
Чемпионат Испании: таблица и календарь