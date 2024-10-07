Сенсацией закончился матч «Бешикташа» с участием Зайнутдинова

Встреча завершилась со счетом 1:1. На 31-й минуте итальянский форвард «Бешикташа» Чиро Иммобиле реализовал пенальти, но хозяева смогли избежать поражения: в компенсированное время отличился Александру Максим.
Отметим, что у «Бешикташа» на 86-й минуте на замену вышел казахстанский полузащитник Бахтиер Зайнутдинов.
Сейчас «Бешикташ» с 17 очками занимает третье место в турнирной таблице турецкой Суперлиги, а «Газиантеп» с пятью баллами идет 16-м.
Добавим, что Зайнутдинов с 2023 года выступает за «Бешикташ».