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Сенсацией закончился матч «Бешикташа» с участием Зайнутдинова

В чемпионате Турции по футболу состоялся матч восьмого тура, в котором «Газиантеп» принимал на своем поле «Бешикташ», передает Vesti.kz.

Источник: ФК "Бешикташ"

Встреча завершилась со счетом 1:1. На 31-й минуте итальянский форвард «Бешикташа» Чиро Иммобиле реализовал пенальти, но хозяева смогли избежать поражения: в компенсированное время отличился Александру Максим.

Отметим, что у «Бешикташа» на 86-й минуте на замену вышел казахстанский полузащитник Бахтиер Зайнутдинов.

Сейчас «Бешикташ» с 17 очками занимает третье место в турнирной таблице турецкой Суперлиги, а «Газиантеп» с пятью баллами идет 16-м.

Добавим, что Зайнутдинов с 2023 года выступает за «Бешикташ».

Бешикташ
Газиантепспор