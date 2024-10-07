«МЮ» начинал хуже только в прошлом веке, Де Хеа шокировал «Милан» двумя отраженными пенальти, «ПСЖ» уступил лидерство «Монако»

«Барселона» катком прошлась по обороне «Алавеса» еще в первом тайме, а Левандовски оформил хет-трик к 32-й минуте. Соавторы его достижения — отдавший две результативных передачи Рафинья и Эрик Гарсия, которому пришлось уже в дебюте менять получившего травму Феррана Торреса. Это шестнадцатый случай в истории ла лиги, когда игрок демонстрирует двузначную результативность до десятого тура. Чтобы оценить редкость данного достижения Левандовски (10 мячей), нужно отметить, что в прошлый раз такое случалось в 2017 году в исполнении Месси, а до Лео по схожему графику десять лет назад шел Криштиану Роналду. Как и говорил поляк — он всегда рядом с двумя великими мастерами. А «Барса» — единоличный лидер, который держит «Реал» на дистанции одной победы. Если два испанских гранда сохранят нынешний темп после паузы на игры сборных, расклад в таблице сохранится до 26 октября — даты первого в сезоне класико на «Сантьяго Бернабеу».