Андрес Иньеста, спасибо за всё!

Чем от Хави и Бускетса принципиально отличается Иньеста? В нём есть магия! Хави и Бускетс всю карьеру гениально делали (Бускетс до сих пор делает) одно и то же. Где бы они ни оказались, на какой бы стадион ни приехали, они играли в короткий или средний пас, задавали вектор атакам «Барселоны» или сборной и контролировали темп игры. Делать это настолько стабильно и качественно — супер! Потому они оба и великие, что почти никогда не ошибались. Они были так же стабильны, как большая, мировая сеть фастфуда. Каждый день — стабильно качественные бургеры. И так — долгие годы. И в любой точке мира. Это невероятно сложно!