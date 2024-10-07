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У Луиса Энрике худший процент побед среди тренеров «ПСЖ» за последние 11 лет

После серии из семи стартовых игр на старте сезона «ПСЖ» столкнулся со трудностями.

Источник: Getty Images

На прошлой неделе клуб потерпел первое поражение в сезоне, проиграв со счетом 0:1 «Арсеналу» в Лиге чемпионов, а в воскресенье вечером они потеряли очки в чемпионате Франции, сыграв вничью с «Ниццей».

Эти последние две игры также оказали неблагоприятное влияние на процент побед главного тренера Луиса Энрике в «ПСЖ», который упал до 64,5%. Такая статистика была бы впечатляющей для большинства команд, но для «ПСЖ» это худший показатель клуба с 2013 года под руководством Карло Анчелотти (63,6%).

Лучший процент побед в «ПСЖ» был у Унаи Эмери (76,3%). За ним следуют Томас Тухель (75,5%) и Лоран Блан (72,8%). Кристоф Гальтье (68%) и Маурисио Почеттино (66,6%) также имеют лучший процент побед, чем Луис Энрике.

ПСЖ
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