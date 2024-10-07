У Луиса Энрике худший процент побед среди тренеров «ПСЖ» за последние 11 лет

Эти последние две игры также оказали неблагоприятное влияние на процент побед главного тренера Луиса Энрике в «ПСЖ», который упал до 64,5%. Такая статистика была бы впечатляющей для большинства команд, но для «ПСЖ» это худший показатель клуба с 2013 года под руководством Карло Анчелотти (63,6%).