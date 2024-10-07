Во вторник решится судьба тен Хага в «Ман Юнайтед». Его место может заняться легендарный нидерландец

Во вторник состоится встреча руководителей футбольного клуба в Лондоне. На встрече будет присутствовать все руководство «Манчестер Юнайтед» во главе с совладельцем клуба Джимом Рэтклиффом. Будет обсуждаться вопрос дальнейшей судьбы тренера.
По данным источника, если тен Хаг будет уволен, то его место займет ассистент Руд ван Нистелрой.
Ранее сообщалось, Эрик тен Хаг может быть уволен со своей должности в ближайшее время, если результаты команды не изменятся. После 7 туров АПЛ «Манчестер Юнайтед» занимает 14-е место в таблице.
Руд ван Нистелрой выступал в качестве игрока за «МЮ» с 2001 по 2006 год, за этот период он провел 219 матчей за клуб, забил 150 голов и выиграл четыре титула. С 2024 года ван Нистелрой числится в тренерском штабе «Манчестер Юнайтед» в качестве помощника главного тренера.