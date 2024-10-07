Во вторник решится судьба тен Хага в «Ман Юнайтед». Его место может заняться легендарный нидерландец

Руд ван Нистелрой выступал в качестве игрока за «МЮ» с 2001 по 2006 год, за этот период он провел 219 матчей за клуб, забил 150 голов и выиграл четыре титула. С 2024 года ван Нистелрой числится в тренерском штабе «Манчестер Юнайтед» в качестве помощника главного тренера.