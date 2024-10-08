Полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук впервые вошёл в сборную тура МЛС

В нынешнем сезоне 28-летний Алексей Миранчук сыграл за «Атланту Юнайтед» восемь матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей. Ранее полузащитник выступал за итальянскую «Аталанту». Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до зимы 2027 года с опцией продления ещё на один год. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.