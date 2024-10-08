Игрок «Комо» получил 10 матчей бана за расистскую шутку: назвал соперника-корейца Джеки Чаном

ФИФА дисквалифицировала защитника «Комо» Марко Курто, выступающего за «Чезену» на правах аренды, за расистское поведение в отношении нападающего «Вулверхэмптона» Хван Хи Чхана. Инцидент произошел еще летом на предсезонке.
Что случилось
Во время товарищеского матча «Вулверхэмптон» — «Комо» (1:0), который прошел 15 июля, Курто сказал одноклубнику про Хи Чхана: «Думает, что он Джеки Чан, игнорируй его». Затем Даниэл Поденсе заступился за своего партнера по команде и ударил соперника кулаком, после чего был удален с поля.
После игры последовало обращение от Корейской футбольной ассоциации, в котором она выразила «серьезную обеспокоенность из-за расистских действий» и направила жалобу в ФИФА.
Что говорили в «Вулверхэмптоне» и «Комо»
По словам главного тренера «Вулвс» Гари О’Нила, Хван Хи Чхан не стал просить о замене, но был очень расстроен.
«Чанни услышал расистское обращение, что действительно разочаровывает. Было видно, как все собираются вместе, и Чанни был явно расстроен этим, как и парни. Было слышно, как многие из них пытались утешить Чанни и заступиться за него», — сообщил О’Нил Mirror.
В «Комо» заявили, что не видят ничего «уничижительного» в словах Курто. В клубе отметили, что это было сказано в связи с именем игрока и постоянными обращениями «Чанни» со стороны его одноклубников.
«Мы разочарованы тем, что реакция некоторых игроков “Вулвз” привела к тому, что инцидент был раздут до невероятных масштабов», — сказал владелец «Комо» Мирван Суварсо журналистам.
Отстранение
ФИФА изучила ситуацию и приняла решение дисквалифицировать Курто на 10 матчей. Отбывание половины этого наказания отложено на два года в качестве испытательного срока.
Также футболисту придется заниматься общественно полезной деятельностью и проходить специальные образовательные курсы в выбранной Международной федерацией футбола организации.
В «Вулверхэмптоне» поддержали решение ФИФА и заявили, что всегда будут выступать против расизма и дискриминации в любой форме.
«Дисквалификация игрока является четким сигналом о том, что расизм и дискриминационное поведение не будут допускаться ни в футболе, ни в обществе. Это решение говорит о приверженности ФИФА обеспечению того, чтобы серьезные действия имели значимые последствия, и мы воодушевлены использованием спортивных санкций наряду с общественными работами и образованием. Такие меры подчеркивают важность как наказания, так и образования для искоренения дискриминационного поведения в игре, которую мы все любим», — цитирует пресс-службу «волков» Sky Sports.
Роман Кольцов