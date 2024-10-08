Игрок «Комо» получил 10 матчей бана за расистскую шутку: назвал соперника-корейца Джеки Чаном

«Дисквалификация игрока является четким сигналом о том, что расизм и дискриминационное поведение не будут допускаться ни в футболе, ни в обществе. Это решение говорит о приверженности ФИФА обеспечению того, чтобы серьезные действия имели значимые последствия, и мы воодушевлены использованием спортивных санкций наряду с общественными работами и образованием. Такие меры подчеркивают важность как наказания, так и образования для искоренения дискриминационного поведения в игре, которую мы все любим», — цитирует пресс-службу «волков» Sky Sports.