Лучший форвард мира прямо сейчас играет за «Айнтрахт»

Дебют в большом футболе у Мармуша случился в 2016 году. Он играл за клуб «Вади Дегла», воспитанником которого и является. Но уже в 2017-м его забрали в Германию. Талант Омара рассмотрел «Вольфсбург». Правда, Мармуш выступал за вторую команду. А сезоны-2020/2021 и 2021/2022 он провёл в арендах: за «Санкт-Паули» и «Штутгарт» соответственно. За «швабов» египтянин дебютировал в первой Бундеслиге, а на следующий сезон наконец-то закрепился в основной команде «Вольфсбурга». За 36 матчей сезона он забил шесть мячей.