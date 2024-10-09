Русская модель обвинила иностранца в изнасиловании, но может сесть в тюрьму сама: дело приняло неожиданный ход

Кремлеву, которая стала популярной в Испании после участия в нескольких телешоу, обвинили в клевете в 2020 году. Прошло более четырех лет, но 28 октября октября модель, наконец, предстанет перед судом. Ей грозит до двух лет тюремного заключения и штраф. Возможность ходатайствовать о приостановлении судебного разбирательства была предоставлена всем сторонам, участвующим в деле, но таких запросов не поступило.