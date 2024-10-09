Русская модель обвинила иностранца в изнасиловании, но может сесть в тюрьму сама: дело приняло неожиданный ход

В июне 2017 года российско-испанская модель Луиза Кремлева заявила, что известный футболист Тео Эрнандес изнасиловал ее на парковке ночного клуба в испанской Марбелье.
Тогда Эрнандес переходил из «Атлетико» в «Реал», поэтому был на слуху. Но спустя годы оказалось, что Кремлева врала.
Как русскую модель поймали на лжи?
По словам Кремлевой, Эрнандес накачал ее запрещенными веществами и изнасиловал, после чего вытолкнул из своего роскошного Porsche Cayenne, повредив ей колено.
В интервью испанским журналистам она сказала: «У меня есть доказательства нападения, которые находятся у меня на спине и коленях. Я бы хотела, чтобы Тео извинился. Это меньшее, чего я заслуживаю».
Но рассмотрение дела отложили, ведь судья постановил, что нет никаких доказательств совершения преступления. Эрнандес, которого даже не арестовали, признался, что занимался с Кремлевой сексом, но по обоюдному согласию. Гинекологический осмотр подтвердил половой акт, но наркотиков в крови девушки обнаружено не было.
Также суд выяснил, что модель переписывалась с Эрнандесом ночью, когда произошло предполагаемое преступление. Она неоднократно спрашивала Тео, приедет ли он к ней домой, что нетипично для жертвы изнасилования.
Что теперь грозит модели за клевету?
Но важнейшим доказательством того, что Кремлева врет, стали записи с камер видеонаблюдения. Оказалось, модель травмировала колено, случайного упав возле ночного клуба. Поэтому Эрнандеса признали невиновным, а Кремлеву обвинили в клевете.
По мнению испанской прокуратуры, модель хотела привлечь к себе внимание и, возможно, получить от Эрнандеса деньги. А спровоцировало ее то, что футболист отказался ехать к ней домой после секса в машине.
Кремлеву, которая стала популярной в Испании после участия в нескольких телешоу, обвинили в клевете в 2020 году. Прошло более четырех лет, но 28 октября октября модель, наконец, предстанет перед судом. Ей грозит до двух лет тюремного заключения и штраф. Возможность ходатайствовать о приостановлении судебного разбирательства была предоставлена всем сторонам, участвующим в деле, но таких запросов не поступило.