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В «Ювентусе» заявили, что Погба покинет клуб

Генеральный директор «Ювентуса» Маурицио Сканавино заявил, что клуб ведет переговоры с полузащитником Полем Погба о расторжении контракта.

Источник: Getty Images

«Я могу подтвердить, что мы ведем переговоры с Полем Погба. Решение уже есть, осталось только согласовать условия. Могу сообщить, что Погба покинет “Ювентус” и станет свободным агентом», — приводит слова Сканавино журналист и инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

Ранее стало известно, что дисквалификация француза за допинг была сокращена с 4 лет до 18 месяцев. Уже в январе 31-летний Погба может начать тренироваться с «Ювентусом», а в марте получит разрешение играть в официальных матчах. После этого сообщалось, что футболист близок к расторжению контракта с туринским клубом.

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