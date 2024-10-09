В «Ювентусе» заявили, что Погба покинет клуб

Ранее стало известно, что дисквалификация француза за допинг была сокращена с 4 лет до 18 месяцев. Уже в январе 31-летний Погба может начать тренироваться с «Ювентусом», а в марте получит разрешение играть в официальных матчах. После этого сообщалось, что футболист близок к расторжению контракта с туринским клубом.