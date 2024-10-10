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Хвича Кварацхелия рассказал о своей главной футбольной мечте

Хавбек итальянского «Наполи» и сборной Грузии Хвича Кварацхелия рассказал о главной футбольной мечте.

Источник: Getty Images

"Я мечтаю выиграть Лигу чемпионов со своим клубом. Я всегда мечтал стать профессиональным футболистом, но поначалу это казалось невозможным. Когда я ходил на матчи сборной, то даже не думал, что однажды тоже окажусь на поле, а дети будут поддерживать меня с трибун.

Я понял, что в жизни возможно всё, если у вас есть вера и желание сделать всё, чтобы это случилось. Мечты сбываются. Хвича Кварацхелия осуществил свою мечту, стал футболистом и играет за свою страну.

В последние несколько месяцев мы показали, что Грузия способна на многое. Мы сделаем всё, чтобы осуществить мечту и сыграть на чемпионате мира. Мы считаем, что можем туда попасть, и это самое главное. У нас есть опыт и характер, чтобы воплотить эту мечту", — сказал Хвича Кварацхелия журналисту Альфредо Педулле.