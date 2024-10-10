Хвича Кварацхелия рассказал о своей главной футбольной мечте

В последние несколько месяцев мы показали, что Грузия способна на многое. Мы сделаем всё, чтобы осуществить мечту и сыграть на чемпионате мира. Мы считаем, что можем туда попасть, и это самое главное. У нас есть опыт и характер, чтобы воплотить эту мечту", — сказал Хвича Кварацхелия журналисту Альфредо Педулле.