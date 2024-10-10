«Барселона» до сих пор должна семи европейским клубам за трансфер Левандовского

По информации источника, «Барселона» на данный момент ещё не выплатила € 10,4 млн «Баварии». Кроме того, «Барселона» пока не рассчиталась с клубами в отношении солидарных выплат. Так, «Барса» должна «Боруссии» Д € 78 тыс., а также польским «Легии» (€ 50 тыс.), «Леху» (€ 119 тыс.), «Дельте» (€ 33 тыс.), «Зничу» (€ 113 тыс.), «МКС» (€ 169 тыс.).