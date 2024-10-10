Защитник сборной Греции Джордж Болдок найден мертвым у себя дома

Как сообщает источник, футболист сборной Греции не отвечал на звонки жены, после чего она позвонила владельцу виллы, где жил Болдок, чтобы выяснить, что произошло. Он нашел 31-летнего грека без сознания в бассейне и немедленно позвонил в скорую помощь. Приехавший врач констатировал смерть.
Опытный защитник почти всю свою карьеру провел в Англии, играя за «МК Донс», «Нортгемптон», «Тэмворт», «Оксфорд Юнайтед» и «Шеффилд Юнайтед», а этим летом он перешел в «Панатинаикос».
Также с 2022 года Болдок был игроком сборной Греции, сыграв 12 матчей.