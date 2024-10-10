Карпин ответил на вопрос, кто заслуживает получить «Золотой мяч»

Напомним, защитник Даниэль Карвахаль выступает в составе мадридского «Реала» с 2013 года. За этот период он принял участие в 427 матчах во всех турнирах, в которых отметился 14 голами и 65 результативными передачами. 5 октября стало известно, что футболист получил серьёзную травму и пропустит ряд встреч.