Канчельскис: То, что происходит в «МЮ» — катастрофа. В клубе работают американцы, у них нет ничего святого

— То, что происходит с «Юнайтед» — это катастрофа. Я еще в прошлом сезоне говорил, что надо убирать тен Хага. В клубе сейчас работают американцы. У них в голове нет ничего святого, у них на уме только бизнес. Когда клубом владели ирландцы, все было иначе. Был результат. Убрать тен Хага сейчас — некорректно и некрасиво. Надо дать ему доработать сезон. После текущего сезона надо будет попрощаться и сказать ему: «Спасибо большое за хреновую работу».
— В неудачах команды виноваты владельцы?
— Команду ведь не владельцы тренируют. Тренирует команду тен Хаг, у владельцев другие задачи. Могу сказать, что как только в клуб пришли американцы, «Манчестер Юнайтед» умер. По крайней мере, на время. Думаете, американцы переживают за команду? Да ничего подобного! — сказал Канчельскис в интервью Metaratings.ru.
Сопредседателями «Манчестер Юнайтед» являются Джоэл и Аврам Глейзеры. Манкунианцы с 8 очками занимают 14-е место в АПЛ.