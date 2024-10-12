Канчельскис: То, что происходит в «МЮ» — катастрофа. В клубе работают американцы, у них нет ничего святого

— То, что происходит с «Юнайтед» — это катастрофа. Я еще в прошлом сезоне говорил, что надо убирать тен Хага. В клубе сейчас работают американцы. У них в голове нет ничего святого, у них на уме только бизнес. Когда клубом владели ирландцы, все было иначе. Был результат. Убрать тен Хага сейчас — некорректно и некрасиво. Надо дать ему доработать сезон. После текущего сезона надо будет попрощаться и сказать ему: «Спасибо большое за хреновую работу».