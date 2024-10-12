«Барселона» продолжает платить Месси, Бускетсу и Альбе. Всех троих уже нет в клубе

Несмотря на то, что всех троих уже давно нет в клубе, каталонцы до сих пор рассчитываются с задолженностью по зарплате. Речь идет об отсроченных платежах за период пандемии коронавируса.
Отмечается, что в нынешнем сезоне сине-гранатовые полностью погасят задолженность перед Месси, Бускетсом и Альбой, которые сейчас выступают за «Интер Майами».
Общая сумма задолженности была включена в отчетность за 2020/21 финансовый год, в результате чего убытки «Барселоны» составили 481 миллион евро.
Месси покинул «Барселону» летом 2021 года, так как правила Ла Лиги не позволяли подписать с аргентинцем новый контракт. Бускетс и Альба ушли по окончании сезона 2022/23.