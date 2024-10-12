Известный пранкер опять хулиганит в АПЛ. Теперь установил прослушку в раздевалке «МЮ»

«Это был просто шутник, болельщик “Юнайтед”, который хотел подслушать, что говорилось в четырех стенах. Но это определенно вызывает беспокойство. Ведь ему удалось проникнуть в раздевалку одного из крупнейших клубов АПЛ всего за несколько дней до матча», — сообщил источник The Sun.