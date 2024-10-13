El Nacional: Холанд готов покинуть «Сити» летом 2025 года, приоритет игрока — Ла Лига

24-летний нападающий выступает в составе «Манчестер Сити» с лета 2022 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 10 матчах во всех турнирах, в которых отметился 11 голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 200 млн.