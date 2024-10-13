Самый звёздный безработный тренер. Тухелю предстоит тяжёлый выбор из двух вариантов

Да, чемпионат Томас и правда провалил. Но с нереальным «Байером» соперничать было трудно. Такие сказки случаются раз в несколько десятилетий, так что признаем: тренеру в этом плане просто не повезло. Зато у него была крутая Лига чемпионов: с потерянной раздевалкой и конфликтами он довёл «Баварию» до полуфинала, где на равных соперничал с «Реалом» — будущим победителем турнира. И кто знает, что могло случиться, не забей Хоселу в добавленное время второго матча. Команда Тухеля была готова к финалу. Пусть это уже и лирика.