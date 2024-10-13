Вместе с Гвардиолой он строил лучшие команды мира. Бегиристайн покидает «Ман Сити» — Пеп на очереди?

«Он может быть жестким, правда жесткий. Но он работает сколько, 17, 18 лет? Он очень опытен, он умеет находить баланс. Когда ты заходишь к нему в кабинет на переговоры, ты знаешь, что будет тяжело. Но когда выходишь, можешь его обнять и понимаешь, что все хорошо. Он может разделять эти вещи, он настоящий профессионал», — один из источников, близкий к Бегиристайну, рассказал это в интервью The Athletic в 2020-м.