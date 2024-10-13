Гвардиола назвал самого сложного соперника в своей тренерской карьере

«Ливерпуль» под руководством Клоппа это самая сложная команда для меня из-за их манеры игры, им было очень трудно противостоять, поэтому я отдаю должное тому, чего мы достигли на фоне соперничества с ними. Это величайший успех чего мы и добились", — приводит слова Гвардиолы Mundo Deportivo.