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Гвардиола назвал самого сложного соперника в своей тренерской карьере

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола считает «Ливерпуль» под руководством Юргена Клоппа самым сложным соперником в своей карьере наставника.

Источник: Getty Images

«Ливерпуль» под руководством Клоппа это самая сложная команда для меня из-за их манеры игры, им было очень трудно противостоять, поэтому я отдаю должное тому, чего мы достигли на фоне соперничества с ними. Это величайший успех чего мы и добились", — приводит слова Гвардиолы Mundo Deportivo.

Клопп возглавил мерсисайдцев 8 октября 2015 года. За это время 56-летний тренер выиграл с «красными» семь трофеев. «Ливерпуль» при Юргене побеждал в Лиге чемпионов, чемпионате Англии, Кубке лиги, Кубке Англии, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира. В конце прошлого сезона Клопп покинул «Ливерпуль».

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