Бенжамен Менди: Игроки «Манчестер Сити» и наш капитан были со мной на секс-вечеринках, и клуб знал об этом

Менди, который был оправдан по обвинениям в изнасиловании и сексуальном насилии в прошлом году, подал на «Сити» в суд и требует от клуба 11 миллионов фунтов невыплаченной заработной платы после того, как его отстранили от игр и тренировок в августе 2021 года, пока он ожидал суда после предъявления ему обвинений.
«Несколько игроков первой команды “Манчестер Сити”, включая капитана клуба, присутствовали на вечеринках, которые я посещал и устраивал. Мы все пили алкоголь. У всех были случайные отношения с женщинами. Мы все нарушали ограничения, связанные с COVID-19. Это не оправдывает моего поведения, но я считаю, что со стороны “Манчестер Сити” несправедливо выделять меня таким образом, как они это сделали. Разница между мной и другими игроками “Манчестер Сити” в том, что именно меня ложно обвинили в изнасиловании и публично унижали.
Я не могу не чувствовать, что клуб пытается создать впечатление, что я действовал безрассудно, и мое предполагаемое безрассудство привело к тому, что меня арестовали за преступления, которых я не совершал. Я просто хотел бы подчеркнуть, что в то время, о котором идет речь, я делал то же самое, что и несколько игроков первой команды «Манчестер Сити», — цитирует Менди The Telegraph.
Полузащитник Фернандиньо был капитаном клуба, когда дело Менди первоначально расследовала полиция, а Венсан Компани и Давид Сильва были капитанами до этого во время его карьеры в «Сити».