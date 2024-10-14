Бенжамен Менди: Игроки «Манчестер Сити» и наш капитан были со мной на секс-вечеринках, и клуб знал об этом

«Несколько игроков первой команды “Манчестер Сити”, включая капитана клуба, присутствовали на вечеринках, которые я посещал и устраивал. Мы все пили алкоголь. У всех были случайные отношения с женщинами. Мы все нарушали ограничения, связанные с COVID-19. Это не оправдывает моего поведения, но я считаю, что со стороны “Манчестер Сити” несправедливо выделять меня таким образом, как они это сделали. Разница между мной и другими игроками “Манчестер Сити” в том, что именно меня ложно обвинили в изнасиловании и публично унижали.