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В «ПСЖ» выступили с заявлением о реакции Мбаппе на скандальные новости в Стокгольме

Руководство «ПСЖ» высказалось об обвинении Килиана Мбаппе в связи с недавними слухами, появившимися в шведской прессе.

Источник: Getty Images

Напомним, недавно игрок отреагировал на новость, где говорилось, что полиция начала расследование об изнасиловании девушки в отеле, где отдыхал футболист со своими родственниками. Мбаппе намекнул, что в этом замешан его бывший клуб.

«Честно говоря, обидно. За всё, что происходит с ним, отвечает “ПСЖ”. Он не забил ни одного гола (кроме пенальти) за “Реал”? Это вина “ПСЖ”. Неужели он пропустил игры сборной Франции? Это вина “ПСЖ”. Теперь “ПСЖ” выдумывает истории в Швеции. Давайте просто проигнорируем это», — приводит слова руководства французского клуба издание L'Equipe.

Напомним, Мбаппе перешёл в «Реал» перед началом текущего сезона из «ПСЖ». Парижский клуб имеет задолженность перед французским футболистом по заработной плате в размере € 50 млн.

Ранее в СМИ появлялась информация, что действующий чемпион Франции не выплачивал Мбаппе заработную плату и различные бонусы с апреля 2024 года.

Реал
ПСЖ