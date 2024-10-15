В «ПСЖ» выступили с заявлением о реакции Мбаппе на скандальные новости в Стокгольме

«Честно говоря, обидно. За всё, что происходит с ним, отвечает “ПСЖ”. Он не забил ни одного гола (кроме пенальти) за “Реал”? Это вина “ПСЖ”. Неужели он пропустил игры сборной Франции? Это вина “ПСЖ”. Теперь “ПСЖ” выдумывает истории в Швеции. Давайте просто проигнорируем это», — приводит слова руководства французского клуба издание L'Equipe.