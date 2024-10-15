Мбаппе может сесть в тюрьму на 10 лет за страшное преступление. «Реал» уже удаляет его с командных фото

Звезда мадридского «Реала» Килиан Мбаппе снова угодил скандал. В этот раз криминальный — его обвиняют в изнасиловании во время поездки в Швецию на прошлой неделе. Насколько все серьезно?
Мбаппе скандально отдохнул в Швеции, хотя был травмирован
Мбаппе не попал в состав сборной Франции на октябрьские матчи Лиги наций из-за мышечной травмы, полученной в последней игре «Реала». Фанаты возмутились, посчитав, что Мбаппе не хочет играть за сборную. Ведь папарацци засняли его отдыхающим в Швеции — он скрывал лицо маской на выходе из ночного клуба.
Поездка Мбаппе в Швецию обернулась скандалом. Он остановился в дорогом стокгольмском отеле со среды по пятницу. В четверг поужинал в Chez Jolie, ресторане в престижном районе Остермальм, после чего зашел в ближайший ночной клуб под названием «V».
Шведское издание Expressen сообщило, что тогда Мбаппе предположительно и совершил преступление. Местная полиция подозревает Мбаппе в изнасиловании и сексуальных домогательствах.
Имя жертвы не разглашается, но она рассказала полиции о преступлении спустя два дня. Сообщается, что она обратилась за медицинской помощью. В отношении Мбаппе проводится расследование по «обоснованному подозрению» в сексуальном насилии.
Шведская полиция различают уровень подозрения как «обоснованный» или «вероятный». Обоснованное — это более низкий уровень подозрения. Но все может измениться, если полиция обнаружит явные доказательства. В таком случае Мбаппе может грозить большой тюремный срок — до 10 лет.
«Этим делом сейчас занимается прокурор, — рассказал представитель полиции Дэниел Викдал. — Я не буду дальше комментировать, а лучше сошлюсь на прокуратуру».
Мбаппе отрицает обвинения и винит во всем «ПСЖ»
И Мбаппе, и заявитель будут допрошены в ближайшее время. Представители футболиста сообщили, что категорически отрицают ложные обвинения. Мбаппе заявил в соцсетях, что это фейковые новости. Он считает, что его подставил бывший клуб «ПСЖ», с которым он судится за выплату зарплаты. Мбаппе со скандалом ушел из клуба и утверждает, что ему задолжали 55 миллионов евро.
В кризисной ситуации оказался мадридский «Реал» — после перехода Мбаппе многие критикуют футболиста. Несмотря на хороший старт, его называют высокомерным, обвиняют в алчности. Громкий судебный процесс может ударить по репутации «Реала».
Похоже, клуб этого боится — и уже начал действовать. Пользователи заметили, что в соцсетях «Реала» Мбаппе исчез с рекламной фотосессии Adidas. Игрок мадридцев Джуд Беллингем опубликовал одну из фотографий, на которой, в частности, изображены Роберто Карлос и Килиан Мбаппе.
Но в официальных соцсетях «Реала» Мбаппе отсутствует на этом снимке. Похоже, она была отредактирована — француза удалили с фотографии. Кроме того, Беллингем позже удалил фотографию, что наводит на тревожные мысли. Не собираются ли Мбаппе отменить, не дожидаясь конца расследования?
Денис Лебеденко