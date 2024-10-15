Мбаппе может сесть в тюрьму на 10 лет за страшное преступление. «Реал» уже удаляет его с командных фото

И Мбаппе, и заявитель будут допрошены в ближайшее время. Представители футболиста сообщили, что категорически отрицают ложные обвинения. Мбаппе заявил в соцсетях, что это фейковые новости. Он считает, что его подставил бывший клуб «ПСЖ», с которым он судится за выплату зарплаты. Мбаппе со скандалом ушел из клуба и утверждает, что ему задолжали 55 миллионов евро.