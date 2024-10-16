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«Астана» разгромила «Шахтер»: борьба за чемпионство в разгаре

ФК «Астана» сыграла с «Шахтером» в перенесенном матче 22 тура КПЛ-2024, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Источник: ФК "Астана"

Матч в Алматы, где столичный клуб в нынешнем сезоне принимает своих соперников, завершился со счетом 3:0 в пользу хозяев поля.

В первом тайме было забито два гола: на 23-й минуте Марин Томасов вывел «Астану» вперед, а на 25-й отличился Джеффри Чинеду.

Третий мяч во втором тайме на 55-й минуте забил Назми Грипши.

Таким образом, «Астана» набрала 34 очка и по-прежнему располагается на пятой строчке в таблице КПЛ. Столичный клуб провел 19 матчей.

У идущих впереди клубов расклад по очкам такой: «Оодабасы» — 39 очков и 20 игр, «Актобе» и «Елимай» — по 37 баллов и по 21 матчу, «Кайрат» — 35 очков и 20 встреч.

Отметим, что «Шахтер» с девятью баллами замыкает турнирную таблицу КПЛ.

Астана
Первый тайм: 0:0
Шахтер Кг
Футбол, Казахстан, 22-й тур
16.10.2024, 00:00 (МСК UTC+3)
Astana Arena
Главные тренеры
Григорий Бабаян
Николай Костов
Статистика
0
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
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  • Вышел из игры
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