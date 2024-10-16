«Астана» разгромила «Шахтер»: борьба за чемпионство в разгаре

Матч в Алматы, где столичный клуб в нынешнем сезоне принимает своих соперников, завершился со счетом 3:0 в пользу хозяев поля.
В первом тайме было забито два гола: на 23-й минуте Марин Томасов вывел «Астану» вперед, а на 25-й отличился Джеффри Чинеду.
Третий мяч во втором тайме на 55-й минуте забил Назми Грипши.
Таким образом, «Астана» набрала 34 очка и по-прежнему располагается на пятой строчке в таблице КПЛ. Столичный клуб провел 19 матчей.
У идущих впереди клубов расклад по очкам такой: «Оодабасы» — 39 очков и 20 игр, «Актобе» и «Елимай» — по 37 баллов и по 21 матчу, «Кайрат» — 35 очков и 20 встреч.
Отметим, что «Шахтер» с девятью баллами замыкает турнирную таблицу КПЛ.