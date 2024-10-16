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Футболист из Узбекистана попал в список самых молодых талантов мира

Известное британское издание The Guardian опубликовало список из 60 лучших молодых талантов мирового футбола, сообщают Vesti.kz.

Источник: fcbunyodkor.com

В числе вошедших в список Next Generation 2024 игроков, родившихся в 2007 году оказался защитник ташкентского «Бунедкора» и юношеской сборной Узбекистана Азизбек Тулкинбеков.

«Молодому игроку нелегко выделиться в Узбекистане, поскольку в стране много талантливых футболистов, — пишет The Guardian. — В прошлом году Тулкинбеков засветился на чемпионате мира до 17 лет, проведя все матчи. На турнире в Индонезии Узбекистан обыграл Англию и вылетел от Франции в четвертьфинале. Неудивительно, что он начал регулярно играть за “Бунедкор” в Суперлиге Узбекистана. Тулкинбеков спокоен с мячом, прекрасно читает игру, комфортно чувствует себя в защите, но может сыграть и в полузащите».

Отметим, что этом списке также присутствует 17-летняя звезда «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль и его одноклубники Пау Кубарси и Марко Берналь.