Футболист из Узбекистана попал в список самых молодых талантов мира

«Молодому игроку нелегко выделиться в Узбекистане, поскольку в стране много талантливых футболистов, — пишет The Guardian. — В прошлом году Тулкинбеков засветился на чемпионате мира до 17 лет, проведя все матчи. На турнире в Индонезии Узбекистан обыграл Англию и вылетел от Франции в четвертьфинале. Неудивительно, что он начал регулярно играть за “Бунедкор” в Суперлиге Узбекистана. Тулкинбеков спокоен с мячом, прекрасно читает игру, комфортно чувствует себя в защите, но может сыграть и в полузащите».