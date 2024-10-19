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Гвардиола готов помочь «Манчестер Сити» с поиском нового тренера

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Главный тренер английского футбольного клуба «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что готов предложить помощь в поисках своего преемника, если руководство попросит его об этом. Его слова цитирует RMC Sport.

Источник: AP 2024

«Если меня спросят, кто должен стать следующим тренером, я выскажу свое мнение, но это не моя работа. Решение остается за клубом. Я бы сказал, что новый спортивный директор должен будет сделать этот выбор», — цитирует Гвардиолу RMC Sport.

Тренер отдал дань уважения уходящему спортивному директору Чики Бегиристайну, заявив, что его будет очень не хватать.

Гвардиоле 53 года. Он возглавил «Манчестер Сити» в 2016 году. Под его руководством «горожане» выиграли Лигу чемпионов и стали шестикратными чемпионами Англии. Контракт тренера с «Манчестер Сити» рассчитан до 2025 года.

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