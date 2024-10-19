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Рафаэль Варан вошел в совет директоров клуба «Комо»

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Завершивший карьеру футболиста чемпион мира в составе сборной Франции Рафаэль Варан вошел в состав совета директоров итальянского «Комо», сообщается на сайте команды Серии А.

Источник: AP 2024

Летом 31-летний защитник покинул английский «Манчестер Юнайтед» по окончании контракта и подписал двухлетнее соглашение с «Комо». Француз получил травму в своем первом матче за итальянский клуб в середине августа в Кубке Италии и был исключен из заявки на чемпионат.

Сообщается, что Варан присоединится к совету директоров с консультационными функциями по развитию молодежи, образованию и инновациям.

«Переход с поля в совет директоров — это не конец моего футбольного пути, а его новое начало. Это позволит мне продолжать вносить свой вклад в этот вид спорта и формировать его будущее», — заявил Варан.

Варан также представлял французский «Ланс» и испанский «Реал», с которым четырежды выиграл Лигу чемпионов. В составе сборной Франции он стал победителем чемпионата мира 2018 года в России и серебряным призером первенства 2022 года в Катаре.

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