Рафаэль Варан вошел в совет директоров клуба «Комо»

Летом 31-летний защитник покинул английский «Манчестер Юнайтед» по окончании контракта и подписал двухлетнее соглашение с «Комо». Француз получил травму в своем первом матче за итальянский клуб в середине августа в Кубке Италии и был исключен из заявки на чемпионат.
Сообщается, что Варан присоединится к совету директоров с консультационными функциями по развитию молодежи, образованию и инновациям.
«Переход с поля в совет директоров — это не конец моего футбольного пути, а его новое начало. Это позволит мне продолжать вносить свой вклад в этот вид спорта и формировать его будущее», — заявил Варан.
Варан также представлял французский «Ланс» и испанский «Реал», с которым четырежды выиграл Лигу чемпионов. В составе сборной Франции он стал победителем чемпионата мира 2018 года в России и серебряным призером первенства 2022 года в Катаре.