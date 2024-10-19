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«Шахтер» впервые в истории покинул премьер-лигу

Карагандинский «Шахтер» впервые в истории вылетел из футбольной премьер-лиги, передают Vesti.kz.

Источник: ФК "Шахтер"

Случилось это после победы «Жениса» над «Жетысу» (1:0) в рамках 23-го тура. Таким образом, поднявшийся на десятое место в таблице «Женис» набрал 20 очков, тогда как у идущих на 11-м и 12-м местах «Кызылжара» и «Турана» по 19 очков.

«Шахтеру», имеющему в активе 9 очков, осталось провести три матча в КПЛ, а потому карагандинцы уже никак не смогут спастись от вылета. В первую лигу отправляются последние два клуба.

«Шахтер» был единственным клубом, который ранее ни разу не покидал премьер-лигу. Также «Шахтер» — первая в истории казахстанская команда, вышедшая в групповой этап еврокубков. «Горняки» являются двукратными чемпионами (2011, 2012) и обладателями Кубка Казахстана (2013).

Шахтер Кг