«Шахтер» впервые в истории покинул премьер-лигу

Случилось это после победы «Жениса» над «Жетысу» (1:0) в рамках 23-го тура. Таким образом, поднявшийся на десятое место в таблице «Женис» набрал 20 очков, тогда как у идущих на 11-м и 12-м местах «Кызылжара» и «Турана» по 19 очков.