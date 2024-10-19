Макс Ферстаппен оценил назначение Клоппа в «Ред Булл»

«Я давно знал, что они ведут переговоры и близки к соглашению. Думаю, это здорово. “Ред Булл” много инвестирует в свои футбольные команды, многие таланты уже проявили себя у них.



Когда такой опытный человек, как Юрген, а он управлял многими большими командами, стоит у руля, то это здорово для всей компании», — приводит слова Макса Ферстаппена The Mirror.