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Макс Ферстаппен оценил назначение Клоппа в «Ред Булл»

Трёхкратный чемпион Формулы-1, пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал назначение Юргена Клоппа на должность глобального руководителя футбольных операций в компании «Ред Булл».

«Я давно знал, что они ведут переговоры и близки к соглашению. Думаю, это здорово. “Ред Булл” много инвестирует в свои футбольные команды, многие таланты уже проявили себя у них.

Когда такой опытный человек, как Юрген, а он управлял многими большими командами, стоит у руля, то это здорово для всей компании», — приводит слова Макса Ферстаппена The Mirror.

Напомним, последним местом работы Юргена Клоппа является «Ливерпуль». Ранее немецкий специалист работал во главе «Боруссии» Дортмунд и «Майнца».

После 18 этапов Формулы-1 сезона-2024 в личном зачёте чемпионата по-прежнему уверенно лидирует пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, он опережает Ландо Норриса на 52 очка. В Кубке конструкторов продолжает лидировать «Макларен», опережающий в командном зачёте австрийский гоночный коллектив «Ред Булл» на 41 очко.