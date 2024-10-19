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«Байер» одержал волевую победу в матче 7-го тура Бундеслиги с «Айнтрахтом»

Завершился матч 7-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Байер» из Леверкузена и «Айнтрахт» из Франкфурта.

Источник: Reuters

Игра проходила на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Феликсом Брихом (Мюнхен). «Байер» одержал победу со счётом 2:1.

На 16-й минуте нападающий «Айнтрахта» Омар Мармуш открыл счёт. Затем спустя девять минут ответный мяч «Байера» забил полузащитник Роберт Андрих. Окончательный результат в игре на 72-й минуте установил форвард Виктор Бонифасе — 2:1.

После семи сыгранных матчей «Байер» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 14 очков. «Айнтрахт» после аналогичного количества игр занимает пятое место, заработав 13 очков.

Байер
2:1
Первый тайм: 1:1
Айнтрахт Ф
Футбол, Германия, Тур 7
19.10.2024, 16:30 (МСК UTC+3)
BayArena
Главные тренеры
Хаби Алонсо
Дино Топпмеллер
Голы
Байер
Роберт Андрих
(Мартен Террье)
25′
Виктор Бонифейс
72′
Айнтрахт Ф
Омар Мармуш
16′
Нереализованные пенальти
Байер
Виктор Бонифейс
9′
Составы команд
Байер
1
Лукас Градецки
3
Пьеро Хинкапье
70′
4
Джонатан Та
12
Эдмонд Тапсоба
20
Алехандро Гримальдо
67′
8
Роберт Андрих
34
Гранит Джака
30
Джереми Фримпонг
80′
14
Патрик Шик
11
Мартен Террье
64′
10
Флориан Вирц
21
Амин Адли
64′
24
Алейкс Гарсия
22
Виктор Бонифейс
80′
19
Натан Телла
Айнтрахт Ф
1
Кевин Трапп
3
Артур Теат
4
Робин Кох
13
Расмус Кристенсен
7
Омар Мармуш
11
Юго Экитике
29
Нильс Нкунку
82′
20
Джан Узун
35
Тута
28′
79′
15
Элье Схири
16
Хуго Ларссон
79′
18
Махмуд Дауд
26
Жуниор Дина Эбимбе
70′
8
Фарес Шаиби
27
Марио Гетце
71′
19
Жан-Маттео Баойя
Статистика
2
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
27
Удары (всего)
8
9
Удары в створ
1
0
Штанги, перекладины
0
8
Угловые
3
9
Фолы
5
2
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Феликс Брих
(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Байер
Айнтрахт Ф
Чемпионат Германии: таблица и календарь