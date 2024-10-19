Олбани
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Мини-футбол
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Манчестер Юнайтед» прервал пятиматчевую серию без побед

МЮ одержал волевую победу над «Брентфордом» со счетом 2:1 в восьмом туре АПЛ.

Источник: Getty Images

Футболисты «Манчестер Юнайтед» обыграли «Брентфорд» со счетом 2:1 в домашнем матче восьмого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

В составе победителей голы забили Алехандро Гарначо (47-я минута) и РасмусРасмус Хёйлунн (62). У проигравших отличился Итан Пиннок (45+5).

«Манчестер Юнайтед» прервал свою пятиматчевую серию без побед во всех турнирах, которая началась 21 сентября.

«Манчестер Юнайтед» набрал 11 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице АПЛ, «Брентфорд» с 10 очками расположился на 12-й строчке.

В следующем туре МЮ 27 октября в гостях сыграет против «Вест Хэма».

Манчестер Юнайтед
2:1
Первый тайм: 0:1
Брентфорд
Футбол, Англия, Тур 8
19.10.2024, 17:00 (МСК UTC+3)
Old Trafford
Главные тренеры
Эрик тен Хаг
Томас Франк
Голы
Манчестер Юнайтед
Алехандро Гарначо
47′
Расмус Хейлунн
62′
Брентфорд
Итан Пиннок
45+5′
Составы команд
Манчестер Юнайтед
24
Андре Онана
4
Маттейс де Лигт
6
Лисандро Мартинес
20
Диогу Далот
54′
8
Бруну Фернандеш
14
Кристиан Эриксен
10
Маркус Рэшфорд
35
Джонни Эванс
45+6′
89′
2
Виктор Линделеф
18
Каземиру
88′
25
Мануэль Угарте
9
Расмус Хейлунн
74′
11
Джошуа Зиркзе
17
Алехандро Гарначо
90′
3
Нуссаир Мазрауи
Брентфорд
1
Марк Флеккен
5
Итан Пиннок
20
Кристоффер Айер
73′
22
Натан Коллинз
6
Кристиан Нергор
55′
19
Брайан Мбеумо
24
Миккель Дамсгор
4
Сепп ван дер Берг
87′
30
Мадс Роэрслев Расмуссен
27
Виталий Янельт
75′
18
Егор Ярмолюк
7
Кевин Шаде
74′
14
Фабиу Карвалью
23
Кин Льюис-Поттер
66′
11
Йоан Висса
Статистика
2
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
23
Удары (всего)
8
11
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
9
Угловые
2
4
Фолы
5
1
Офсайды
3
Судейская бригада
Главный судья
Сэмюэл Бэрротт
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Манчестер Юнайтед
Брентфорд
Чемпионат Англии: таблица и календарь