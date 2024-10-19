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Игрок сборной Казахстана забил победный гол в матче «Тобол» — «Ордабасы»

Костанайский «Тобол» обыграл шымкентский «Ордабасы» в 23-м туре чемпионата Казахстана по футболу, передают Vesti.kz.

Источник: ФК "Тобол"

Встреча прошла в Костанае и завершилась со счетом 1:0, решающий гол на 32-й минуте забил защитник сборной Казахстана Еркин Тапалов. У южан на 86-й минуте был удален Жасурбек Яхшибоев.

Несмотря на поражение, «Ордабасы» с 39 очками сохранил лидерство в турнирной таблице, но при этом не смог оторваться от идущего вторым «Кайрата» (38). «Тобол» же с 33 очками находится на шестой строчке.

Ранее в других матчах данного тура «Женис» победил «Жетысу» (1:0), а «Кайрат» разгромил «Туран» (5:1).

20 октября сыграют «Кызыл-Жар» — «Атырау», «Елимай» — «Астана» и «Кайсар» — «Шахтер». Добавим, что карагандинцы впервые в своей истории не смогли сохранить прописку в премьер-лиге.

Тобол Кс
1:0
Первый тайм: 0:0
Ордабасы
Футбол, Казахстан, 23-й тур
19.10.2024, 00:00 (МСК UTC+3)
Tcentralny
Главные тренеры
Александр Седнев
Статистика
0
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
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  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Тобол Кс
Ордабасы
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