Игрок сборной Казахстана забил победный гол в матче «Тобол» — «Ордабасы»

Встреча прошла в Костанае и завершилась со счетом 1:0, решающий гол на 32-й минуте забил защитник сборной Казахстана Еркин Тапалов. У южан на 86-й минуте был удален Жасурбек Яхшибоев.
Несмотря на поражение, «Ордабасы» с 39 очками сохранил лидерство в турнирной таблице, но при этом не смог оторваться от идущего вторым «Кайрата» (38). «Тобол» же с 33 очками находится на шестой строчке.
Ранее в других матчах данного тура «Женис» победил «Жетысу» (1:0), а «Кайрат» разгромил «Туран» (5:1).
20 октября сыграют «Кызыл-Жар» — «Атырау», «Елимай» — «Астана» и «Кайсар» — «Шахтер». Добавим, что карагандинцы впервые в своей истории не смогли сохранить прописку в премьер-лиге.