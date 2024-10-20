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Полузащитник «Реала» Лука Модрич стал самым возрастным игроком клуба в истории

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич стал самым возрастным игроком в истории «сливочных».

Источник: Getty Images

Он вышел на поле в возрасте 39 лет и 40 дней. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

Вчера, 19 октября, состоялся матч 10-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Реал» Мадрид обыграл «Сельту» со счётом 2:1. Лука Модрич в этом матче вышел на замену на 63‑й минуте. Через три минуты после этого хорватский полузащитник отдал голевую передачу. В составе «белых» мячи забили нападающие Винисиус Жуниор и Килиан Мбаппе. У «Сельты» отличился полузащитник Виллот Сведберг.

Модрич побил рекорд Ференца Пушкаша. В 1966 года он сыграл последний матч за «сливочных», когда ему было 39 лет и 36 дней. В текущем сезоне Ла Лиги Модрич принял участие в 10 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами.

Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

Сельта
1:2
Первый тайм: 0:1
Реал
Футбол, Испания, Тур 10
19.10.2024, 22:00 (МСК UTC+3)
Abanca-Balaidos
Главные тренеры
Клаудио Хиральдес
Карло Анчелотти
Голы
Сельта
Виллиотт Сведберг
(Оскар Мингеса)
51′
Реал
Килиан Мбаппе
(Эдуардо Камавинга)
20′
Винисиус Жуниор
(Лука Модрич)
66′
Составы команд
Сельта
13
Висенте Гуаита
2
Карл Старфельт
3
Оскар Мингеса
20
Маркос Алонсо
90′
33
Уго Сотело
82′
30
Уго Альварес
22
Хавьер Манкильо
72′
32
Хави Родригес
8
Фран Бельтран
87′
25
Дамьян Родригес
19
Виллиотт Сведберг
72′
12
Альфонсо Гонсалес
7
Борха Иглесиас
79′
9
Анастасиос Дувикас
17
Жонатан Бамба
79′
18
Пабло Дуран
Реал
1
Тибо Куртуа
3
Эдер Милитау
22
Антонио Рюдигер
5
Джуд Беллингем
7
Винисиус Жуниор
17
Лукас Васкес
75′
14
Орельен Тшуамени
20
Франсиско Гарсия
70′
23
Ферлан Менди
6
Эдуардо Камавинга
63′
10
Лука Модрич
8
Федерико Вальверде
63′
11
Родригу
9
Килиан Мбаппе
82′
19
Дани Себальос
Статистика
2
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
13
Удары (всего)
10
5
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
6
Угловые
2
16
Фолы
13
2
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Сельта
Реал
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