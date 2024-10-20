Полузащитник «Реала» Лука Модрич стал самым возрастным игроком клуба в истории

Модрич побил рекорд Ференца Пушкаша. В 1966 года он сыграл последний матч за «сливочных», когда ему было 39 лет и 36 дней. В текущем сезоне Ла Лиги Модрич принял участие в 10 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами.