Первое поражение «Арсенала», «Реалу» помогли шедевр Мбаппе и гений Модрича, Кейн штампует хет-трики

Быстро остался в меньшинстве и «Лацио», когда Романьоли снес убегавшего один на один центрального защитника «Ювентуса» Калюлю. Только воспользоваться перевесом туринцы долго не могли, в первом тайме ни разу не попав в створ ворот. После перерыва эту статистику не смогли улучшить Влахович с Дугласом Луизом, только это уже была настоящая острота. Серб с нескольких метров попал в перекладину, а бразилец с подачи Веа головой отправил мяч в сантиметрах от цели. В конце концов, потребовалась помощь соперника. А именно — Гилы, который срезал мяч в свои ворота после прострела Кабаля. Команда Тиагу Мотты вышла на второе место, сравнявшись по очкам с «Наполи». Ответный ход — в воскресенье за неаполитанцами и «Интером».