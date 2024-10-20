Месси оформил хет-трик во втором матче подряд

«Интер Майами» побил рекорд лиги по очкам за сезон (74). За первое место в турнирной таблице команду наградили трофеем Supporters' Shield. Месси и Суарес забили по 20 мячей. «Интер» стал первым клубом в истории MLS, в котором два игрока отметились 20 голами за регулярный сезон.