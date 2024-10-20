Встреча, прошедшая в Форт-Лодердейле, завершилась со счетом 6:2. В составе победителей хет-трик оформил Лионель Месси (78, 81, 89-я минуты), дублем отметился Луис Суарес (40, 43), еще один гол в активе Бенджамина Кремаски (58). У гостей мячи забили Лука Лангони (2) и Дилан Борреро (34).
Месси оформил хет-трик во втором матче подряд. 16 октября он забил три мяча за сборную Аргентины в ворота боливийцев во встрече квалификации чемпионата мира.
Теперь на счету 37-летнего игрока стало 33 гола за американский клуб. Он обошёл Леонардо Кампану, в активе которого 32 мяча. Таким образом, Месси стал лучшим бомбардиром в истории «Интер Майами».
«Интер Майами» побил рекорд лиги по очкам за сезон (74). За первое место в турнирной таблице команду наградили трофеем Supporters' Shield. Месси и Суарес забили по 20 мячей. «Интер» стал первым клубом в истории MLS, в котором два игрока отметились 20 голами за регулярный сезон.
В первом раунде плей-офф Восточной конференции «Интер Майами» сыграет с победителем стыкового матча между «Монреалем» и «Атлантой Юнайтед», за которую выступает российский полузащитник Алексей Миранчук.