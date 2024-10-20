«Атланта» героически ворвалась в «стыки» несмотря на нереализованный Миранчуком пенальти, хет-трик Месси переписал книгу рекордов

Соответственно, вместо комфортного перевеса в два мяча команда из Джорджии получила продолжение нервотрепки. Но были и хорошие новости. «Филадельфия» уже проигрывала после кошмарного автогола (1:2), а «Ди Си Юнайтед» пропустил от «Шарлотт». К 58-й минуте «Атланта» продлевала сезон. А так как в Вашингтоне счет вскоре стал 0:2, «Пятиполосные» оказались в ситуации, когда дальнейшая судьба находилась только в их собственных руках.

Роб Валентино проводил замены с акцентом на оборону и надежность, тогда как «Орландо» усиливал давление за счет ярких джокеров — второго снайпера команды Магуайра и старого знакомого Миранчука по «Аталанте» колумбийца Муриэля. В свою очередь выпады гостей можно было пересчитать по пальцам одной руки. Но то передачи Миранчука на ход партнерам перехватывались защитниками, то Риос в перспективной контратаке не понял замысла Лобжанидзе и банально не добежал до мяча.