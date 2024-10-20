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Пашалич стал самым результативным хорватским футболистом в истории серии А

Полузащитник «Аталанты» Марио Пашалич стал самым результативным хорватским футболистом в истории чемпионата Италии.

Источник: AP 2024

Хавбек бергамасков забил 50 голов. Юбилейным стал мяч в ворота «Венеции» в 8-м туре серии А. Пашалич забил 45 голов за «Аталанту» и 5 — за «Милан».

Полузащитник обошел экс-хавбека «Интера» Ивана Перишича, на счету которого было 49 голов.

Венеция
0:2
Первый тайм: 0:1
Аталанта
Футбол, Италия, Тур 8
20.10.2024, 16:00 (МСК UTC+3)
Stadio Pierluigi Penzo
Главные тренеры
Эузебио Ди Франческо
Джанпьеро Гасперини
Голы
Аталанта
Марио Пашалич
7′
Матео Ретеги
47′
Составы команд
Венеция
35
Филип Станкович
4
Джей Идзес
7
Франческо Дзампано
27
Антонио Кандела
30
Михаэль Свобода
32
Альфред Данкан
21
Ричи Саградо
64′
5
Ридгесиано Хапс
14
Ханс Николусси Кавилья
64′
10
Джон Йебоа
77
Микаэль Эллертссон
46′
6
Джанлука Бузио
90′
11
Гаэтано Ористанио
79′
80
Саад Эль-Хаддад
20
Йоэль Похьянпало
79′
9
Кристиан Гюткьер
Аталанта
29
Марко Карнесекки
16
Рауль Белланова
19
Берат Джимсити
77
Давиде Дзаппакоста
8
Марио Пашалич
15
Мартен де Рон
4
Исак Хин
46′
7
Хуан Куадрадо
13
Эдерсон
43′
75′
6
Ибрагим Сулемана
17
Шарль Де Кетеларе
68′
24
Лазар Самарджич
11
Адемола Лукман
46′
22
Маттео Руджери
32
Матео Ретеги
68′
99
Николо Дзаньоло
Статистика
1
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
12
Удары (всего)
16
4
Удары в створ
7
0
Штанги, перекладины
0
2
Угловые
5
12
Фолы
6
2
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Лука Дзуфферли
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Аталанта
Чемпионат Италии: таблица и календарь