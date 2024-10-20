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«Манчестер Сити» обыграл «Вулверхэмптон» благодаря голу Стоунза на 90+5-й минуте

«Манчестер Сити» на выезде обыграл «Вулверхэмптон» в матче 8-го тура АПЛ — 2:1.

Источник: Shaun Brooks - CameraSport via Getty Images

На гол форварда хозяев Йоргена Ларсена в начале встречи, гости ответили результативным ударом Йошко Гвардиола в середине первого тайма. На 90+5-й минуте защитник «Сити» Джон Стоунз поставил точку в матче. Судья засчитал гол после просмотра видеоповтора.

«Манчестер Сити» с 20 очками поднялся на первое место в таблице АПЛ. Идущий вторым «Ливерпуль» (18) имеет один матч в запасе.

«Вулверхэмптон» не выигрывает в восьмом матче сезона АПЛ — 1 ничья и 7 поражений. «Волки» с 1 очком занимает последнее место в таблице.

Вулверхэмптон
1:2
Первый тайм: 0:0
Манчестер Сити
Футбол, Англия, Тур 8
20.10.2024, 16:00 (МСК UTC+3)
Molineux Stadium
Главные тренеры
Гэри О`Нил
Хосеп Гвардиола
Статистика
0
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
Судейская бригада
Главный судья
Кристофер Кавана
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Вулверхэмптон
Манчестер Сити
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