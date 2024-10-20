«Манчестер Сити» обыграл «Вулверхэмптон» благодаря голу Стоунза на 90+5-й минуте

На гол форварда хозяев Йоргена Ларсена в начале встречи, гости ответили результативным ударом Йошко Гвардиола в середине первого тайма. На 90+5-й минуте защитник «Сити» Джон Стоунз поставил точку в матче. Судья засчитал гол после просмотра видеоповтора.
«Манчестер Сити» с 20 очками поднялся на первое место в таблице АПЛ. Идущий вторым «Ливерпуль» (18) имеет один матч в запасе.
«Вулверхэмптон» не выигрывает в восьмом матче сезона АПЛ — 1 ничья и 7 поражений. «Волки» с 1 очком занимает последнее место в таблице.