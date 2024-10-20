Олбани
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Гавр» с Кузяевым крупно проиграл «Лиону» в чемпионате Франции

«Гавр» проиграл «Лиону» в матче восьмого тура чемпионата Франции по футболу.

Источник: http://www.hac-foot.com/

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. «Гавр» проиграл «Лиону» в матче восьмого тура чемпионата Франции по футболу.

Встреча в Гавре завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей, отличились Абнер (32-я минута), Малик Фофана (57), Александр Ляказетт (71) и Саид Бенрахма (87).

Полузащитник «Гавра» Далер Кузяев вышел на замену на 66-й минуте, но результативными действиями не отметился. На счету 31-летнего россиянина семь матчей и один гол в текущем сезоне.

«Гавр» проиграл пятый матч подряд и с шестью очками занимает 15-е место в таблице, «Лион» (13 очков) идет седьмым.

Гавр
0:4
Первый тайм: 0:1
Лион
Футбол, Франция, Тур 8
20.10.2024, 16:00 (МСК UTC+3)
Stade Oceane
Главные тренеры
Дидье Дигар
Пьер Саж
Голы
Лион
Винисиус да Силва Сантос Абнер
32′
Малик Фофана
57′
Александр Ляказетт
71′
Саид Бенрама
87′
Составы команд
Гавр
30
Артур Десма
4
Готье Льорис
7
Лоик Него
6′
22
Йоанн Сальмье
5
Уссама Таргаллин
27
Кристофер Опери
32
Тимоте Пембеле
66′
14
Далер Кузяев
19
Рассул Ндиайе
66′
94
Абдулайе Туре
18′
81′
8
Яссин Кехта
23
Жосуэ Казимир
36′
80′
77
Стив Нгура
45
Исса Сумаре
65′
11
Эммануэль Сабби
Лион
23
Лукас Перри
16
Винисиус да Силва Сантос Абнер
19
Мусса Ниакате
6
Максанс Какере
36′
7
Жордан Верету
98
Эйнсли Мэйтланд-Найлс
22
Клинтон Мата
86′
20
Саэль Кумбеди
8
Корентен Толиссо
47′
83′
27
Вармед Омари
18
Райан Шерки
35′
72′
17
Саид Бенрама
10
Александр Ляказетт
72′
69
Жорж Микаутадзе
11
Малик Фофана
73′
37
Эрнест Нуама
78′
Статистика
3
Желтые карточки
4
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
7
Удары (всего)
16
1
Удары в створ
8
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
6
17
Фолы
11
3
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Абделатиф Херраджи
(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Гавр
Лион
Чемпионат Франции: таблица и календарь