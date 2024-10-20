«Гавр» с Кузяевым крупно проиграл «Лиону» в чемпионате Франции

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. «Гавр» проиграл «Лиону» в матче восьмого тура чемпионата Франции по футболу.
Встреча в Гавре завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей, отличились Абнер (32-я минута), Малик Фофана (57), Александр Ляказетт (71) и Саид Бенрахма (87).
Полузащитник «Гавра» Далер Кузяев вышел на замену на 66-й минуте, но результативными действиями не отметился. На счету 31-летнего россиянина семь матчей и один гол в текущем сезоне.
«Гавр» проиграл пятый матч подряд и с шестью очками занимает 15-е место в таблице, «Лион» (13 очков) идет седьмым.