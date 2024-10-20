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«Атлетико» Мадрид одержал волевую победу над «Леганесом» в матче 10-го тура Ла Лиги

Завершился матч 10-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались мадридский «Атлетико» и «Леганес».

Источник: Reuters

Игра проходила на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Хосе Мунуэрой Монтеро (Испания). «Атлетико» Мадрид одержал победу со счётом 3:1.

На 34-й минуте полузащитник «Леганеса» Иван Неу открыл счёт. Ответный мяч «Атлетико» на 69-й минуте забил нападающий Александр Сёрлот. Вывел хозяев вперёд Антуан Гризманн. Окончательный результат в игре на 90+10-й минуте установил снова Сёрлот, оформив дубль во встрече.

После 10 сыгранных матчей «Атлетико» располагается на третьей строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 20 очков. «Леганес» после аналогичного количества игр занимает 17-е место, заработав восемь очков.

Атлетико
3:1
Первый тайм: 0:0
Леганес
Футбол, Испания, Тур 10
20.10.2024, 17:15 (МСК UTC+3)
Estadio Civitas Metropolitano
Главные тренеры
Диего Симеоне
Борха Хименес
Статистика
0
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
Судейская бригада
Главный судья
Хосе Луис Мунуэра Монтеро
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Атлетико
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