«Атлетико» Мадрид одержал волевую победу над «Леганесом» в матче 10-го тура Ла Лиги

На 34-й минуте полузащитник «Леганеса» Иван Неу открыл счёт. Ответный мяч «Атлетико» на 69-й минуте забил нападающий Александр Сёрлот. Вывел хозяев вперёд Антуан Гризманн. Окончательный результат в игре на 90+10-й минуте установил снова Сёрлот, оформив дубль во встрече.