«Манчестер Сити» установил новый рекорд

В турнирной таблице чемпионата Англии «Манчестер Сити» занимает первое место, набрав 20 очков. Второе место занимает «Ливерпуль», набрав 18 баллов, но у мерсисайдцев матч в запасе против лондонского «Челси». На третьей строчке идет лондонский «Арсенал» имея в активе 17 баллов.