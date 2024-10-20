«Ливерпуль» обыграл «Челси» и вернулся на первое место в чемпионате Англии.

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. «Ливерпуль» нанес поражение «Челси» в матче восьмого тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча, которая прошла в воскресенье в Ливерпуле, закончилась победой хозяев поля со счетом 2:1. У победителей отличились Мохамед Салах (29-я минута, с пенальти) и Кертис Джонс (51). Гол гостей на счету Николаса Джексона (48).
«Ливерпуль» одержал четвертую победу подряд и с 21 очком вернулся на первое место в турнирной таблице, обойдя «Манчестер Сити» (20). «Челси» с 14 баллами идет на шестой позиции.