Олбани
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Ливерпуль» обыграл «Челси» и вернулся на первое место в чемпионате Англии

«Ливерпуль» обыграл «Челси» и вернулся на первое место в чемпионате Англии.

Источник: Alex Dodd - CameraSport via Getty Images

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. «Ливерпуль» нанес поражение «Челси» в матче восьмого тура чемпионата Англии по футболу.

Встреча, которая прошла в воскресенье в Ливерпуле, закончилась победой хозяев поля со счетом 2:1. У победителей отличились Мохамед Салах (29-я минута, с пенальти) и Кертис Джонс (51). Гол гостей на счету Николаса Джексона (48).

«Ливерпуль» одержал четвертую победу подряд и с 21 очком вернулся на первое место в турнирной таблице, обойдя «Манчестер Сити» (20). «Челси» с 14 баллами идет на шестой позиции.

Ливерпуль
2:1
Первый тайм: 1:0
Челси
Футбол, Англия, Тур 8
20.10.2024, 18:30 (МСК UTC+3)
Anfield
Главные тренеры
Арне Слот
Энцо Мареска
Голы
Ливерпуль
Мохамед Салах
29′
Кертис Джонс
51′
Челси
Николас Джексон
48′
Составы команд
Ливерпуль
62
Кивин Келлехер
4
Виргил ван Дейк
5
Ибраима Конате
80′
26
Эндрю Робертсон
8
Доминик Собослаи
45′
38
Райан Гравенберх
11
Мохамед Салах
66
Трент Александр-Арнолд
81′
2
Джо Гомес
17
Кертис Джонс
81′
10
Алексис Макаллистер
90′
18
Коди Гакпо
66′
7
Луис Диас
20
Диогу Жота
30′
9
Дарвин Нуньес
69′
Челси
1
Роберт Санчес
6
Леви Колвилл
27
Мало Гюсто
20
Коул Палмер
25
Мойсес Кайседо
15
Николас Джексон
28′
4
Тосин Адарабиойо
6′
53′
5
Бенуа Бадиашиле
24
Рис Джеймс
53′
8
Энцо Фернандес
45
Ромео Лавиа
53′
40
Ренату Вейга
78′
11
Нони Мадуэке
76′
18
Кристофер Нкунку
19
Джейдон Санчо
46′
7
Педру Нету
Статистика
4
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
8
Удары (всего)
11
5
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
1
Угловые
5
12
Фолы
13
5
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Джон Брукс
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Ливерпуль
Челси
Чемпионат Англии: таблица и календарь