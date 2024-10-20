Олбани
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Ливерпуль» вырвал победу в главном матче дня. Благодаря неожиданному герою

«Челси» позволил слишком много создать у своих ворот.

Источник: Carl Recine/Getty Images

«Ливерпуль» и «Челси» в этом сезоне идут выше ожиданий. Лондонцы впервые за два года по-настоящему претендуют на место в Лиге чемпионов, а мерсисайдцы возглавляют таблицу, будто и не пережили болезненную смену тренера. В 8-м туре как минимум одна из этих команд должна была потерять очки. Получилось так, что этим клубом оказался «Челси», у которого отсутствовали дисквалифицированные Фофана и Кукурелья.

Футбол
Англия 2024/2025
Тур 8, 20.10.2024, 18:30
Ливерпуль
2
Челси
1

Матч складывался удобным для «Ливерпуля» образом. «Челси» старался играть в смелый футбол, оставляя много пространства на своей половине поля. В результате хозяева регулярно проходили центр поля в один-два паса. Игроки «Ливерпуля» раз за разом оказывались быстрее. В какой-то момент даже удалось накрыть вратаря «Челси», которому повезло с рикошетом.

Игра была полна пограничных эпизодов. На 6-й минуте игроки «Ливерпуля» настаивали на удалении Адарабиойо, который сорвал атаку. Правда, в отличие от похожего эпизода во вчерашнем матче «Арсенала», здесь и другие защитники были ближе, и (что важнее) мяч уходил на фланг, а значит не было чистого выхода один на один.

Источник: Кадр из трансляции

Кроме того, «Ливерпуль» четыре раза в первом тайме претендовал на пенальти. В первом случае это не было похоже на фол, потому что мяч попал в опущенную руку защитника. Во втором эпизоде было более пограничное единоборство Колвилла и Салаха. Если бы главный судья назначил пенальти, то VAR едва ли вмешался бы. В третьем случае арбитр дал хозяевам пенальти, который уверенно реализовал Салах.

Источник: Alex Dodd - CameraSport via Getty Images

Ну в конце тайма судья назначил второй 11-метровый в ворота «Ливерпуля». Однако повтор показал, что вратарь «Челси» сыграл в мяч и не было какой-либо грубости против Джонса. VAR призвал главного арбитра передумать, и он изменил своё решение после просмотра эпизода.

Источник: Кадр из трансляции

Что касается «Челси», у него в первом тайме набралось меньше подходов к воротам, но два момента у Палмера всё-таки были. Во втором случае получилось весьма близко к голу. Однако в целом чувствовалось преимущество «Ливерпуля», хоть ему и потребовалась вынужденная замена Жоты на Нуньеса на 30-й минуте.

Второй тайм стартовал с гола «Челси» в исполнении Николаса Джексона. Изначально мяч не засчитали из-за офсайда, но и здесь пришлось включаться VAR. Повтор показал, что форвард хоть и был близок к офсайду, но всё-таки избежал его из-за ноги Конате.

Источник: Кадр из трансляции

Однако прошло всего три минуты, и «Ливерпуль» вернул себе победный счёт. Никто из «Челси» не сыграл по Джонсу, который вбежал в штрафную, принял мяч и проткнул его мимо вратаря. Рис Джеймс и в момент навеса, и после гола показывал, что там был офсайд, но его точно не было. Джонс в целом провёл сильный матч, заработав ещё полтора пенальти в первом тайме (учитывая отменённый из-за VAR). После такой игры воспитанника мало вопросов, почему на скамейке остался Мак Аллистер — один из лидеров команды в прошлом сезоне.

«Челси» к 53-й минуте израсходовал сразу четыре замены. Вместо Санчо, Адарабиойо, Джеймса и Лавии вышли Нету, Бадьяшиль, Фернандес и Вейга. Игра чуть успокоилась — опасные моменты стали возникать реже у обоих ворот, а единоборств в центре поля стало больше. Персональные разборки наметились между Нуньесом и Бадьяшилем. Последнему повезло остаться без жёлтой карточки.

Потенциально опасные подходы «Челси» хозяева срывали ценой предупреждений. Так делал и Конате, и вышедший во втором тайме Мак Аллистер. Судья добавил к основному времени семь минут, но «Ливерпуль» довёл матч до победы. Команда Арне Слота вернулась на первое место в таблице, которое лишь пару часов занимал «Сити». Ну, а «Челси» опустился на шестое место, пропустив вперёд «Брайтон».

Автор: Григорий Телингатер

Ливерпуль
2:1
Первый тайм: 1:0
Челси
Футбол, Англия, Тур 8
20.10.2024, 18:30 (МСК UTC+3)
Anfield
Главные тренеры
Арне Слот
Энцо Мареска
Голы
Ливерпуль
Мохамед Салах
29′
Кертис Джонс
51′
Челси
Николас Джексон
48′
Составы команд
Ливерпуль
62
Кивин Келлехер
4
Виргил ван Дейк
5
Ибраима Конате
80′
26
Эндрю Робертсон
8
Доминик Собослаи
45′
38
Райан Гравенберх
11
Мохамед Салах
66
Трент Александр-Арнолд
81′
2
Джо Гомес
17
Кертис Джонс
81′
10
Алексис Макаллистер
90′
18
Коди Гакпо
66′
7
Луис Диас
20
Диогу Жота
30′
9
Дарвин Нуньес
69′
Челси
1
Роберт Санчес
6
Леви Колвилл
27
Мало Гюсто
20
Коул Палмер
25
Мойсес Кайседо
15
Николас Джексон
28′
4
Тосин Адарабиойо
6′
53′
5
Бенуа Бадиашиле
24
Рис Джеймс
53′
8
Энцо Фернандес
45
Ромео Лавиа
53′
40
Ренату Вейга
78′
11
Нони Мадуэке
76′
18
Кристофер Нкунку
19
Джейдон Санчо
46′
7
Педру Нету
Статистика
4
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
8
Удары (всего)
11
5
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
1
Угловые
5
12
Фолы
13
5
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Джон Брукс
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Ливерпуль
Челси
Чемпионат Англии: таблица и календарь