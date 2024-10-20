«Ливерпуль» вырвал победу в главном матче дня. Благодаря неожиданному герою

Однако прошло всего три минуты, и «Ливерпуль» вернул себе победный счёт. Никто из «Челси» не сыграл по Джонсу, который вбежал в штрафную, принял мяч и проткнул его мимо вратаря. Рис Джеймс и в момент навеса, и после гола показывал, что там был офсайд, но его точно не было. Джонс в целом провёл сильный матч, заработав ещё полтора пенальти в первом тайме (учитывая отменённый из-за VAR). После такой игры воспитанника мало вопросов, почему на скамейке остался Мак Аллистер — один из лидеров команды в прошлом сезоне.