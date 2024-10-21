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«Барселона» разгромила «Севилью» со счетом 5:1 в матче 10-го тура Ла Лиги

Завершился матч 10-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались каталонская «Барселона» и «Севилья».

Источник: Reuters

Игра проходила на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Олимпиком Льюисом Компанисом (Бильбао, Испания). «Барселона» одержала победу со счётом 5:1.

На 24-й минуте нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски открыл счёт, реализовав 11-метровый удар. Спустя четыре минуты увеличил преимущество хозяев полузащитник Педри. Затем на 39-й минуте довёл счёт до разгромного снова Левандовски, оформив дубль во встрече. На 82-й минуте отличился хавбек сине-гранатовых Пабло Торре. Один мяч «Севильи» отыграл Станис Музамбо. Окончательный результат в игре установил Торре, оформив дубль на свой счёт.

Также на 83-й минуте на поле вместо Педри вышел полузащитник Гави, который вернулся после травмы «крестов».

После 10 сыгранных матчей «Барселона» располагается на первой строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 27 очков. «Севилья» после аналогичного количества игр занимает 13-е место, заработав 12 очков.

Барселона
5:1
Первый тайм: 3:0
Севилья
Футбол, Испания, Тур 10
20.10.2024, 22:00 (МСК UTC+3)
Olimpic Lluis Companys
Главные тренеры
Ханс-Дитер Флик
Франсиско Хавьер Гарсия Пимьента
Голы
Барселона
Роберт Левандовски
24′
Педри
28′
Роберт Левандовски
39′
Пабло Торре
82′
Пабло Торре
88′
Севилья
Станис Идумбо Музамбо
87′
Составы команд
Барселона
13
Иньяки Пенья
2
Пау Кубарси
3
Алехандро Бальде
5
Иньиго Мартинес
23
Жюль Кунде
17
Марк Касадо
8
Педри
83′
6
Гави
19
Ламин Ямаль
76′
35
Херард Мартин
9
Роберт Левандовски
66′
16
Фермин Лопес
10
Ансу Фати
74′
76′
14
Пабло Торре
11
Рафинья
66′
18
Пау Виктор
Севилья
13
Эрьян Нюланн
22
Лоик Баде
23
Маркан
32
Хосе Кармона
6
Неманья Гудель
7
Исаак Ромеро
11
Доди Лукебакио
3
Адрия Педроса
45′
81′
15
Гонсало Монтиэль
14
Пеке Фернандес
46′
10
Хесус Хоакин Сусо
70′
20
Джибриль Соу
85′
18
Люсьен Агуме
70′
27
Станис Идумбо Музамбо
21
Чидера Эджуке
45′
12
Альбер Самби Локонга
Статистика
1
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
21
Удары (всего)
7
9
Удары в створ
1
0
Штанги, перекладины
0
5
Угловые
5
6
Фолы
14
3
Офсайды
3
Судейская бригада
Главный судья
Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Барселона
Севилья
Чемпионат Испании: таблица и календарь