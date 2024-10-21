«Барселона» разгромила «Севилью» со счетом 5:1 в матче 10-го тура Ла Лиги

На 24-й минуте нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски открыл счёт, реализовав 11-метровый удар. Спустя четыре минуты увеличил преимущество хозяев полузащитник Педри. Затем на 39-й минуте довёл счёт до разгромного снова Левандовски, оформив дубль во встрече. На 82-й минуте отличился хавбек сине-гранатовых Пабло Торре. Один мяч «Севильи» отыграл Станис Музамбо. Окончательный результат в игре установил Торре, оформив дубль на свой счёт.