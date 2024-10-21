Экс-тренер «Локомотива» Черевченко вновь возглавил «Истиклол»

Черевченко родился в Душанбе, в качестве футболиста выступал за сборную Таджикистана. Тренерскую деятельность начал в московском «Локомотиве» в 2008 году, в 2015-м стал главным тренером клуба, выиграл с командой Кубок России (2015), а в августе 2016 года был уволен. В России также возглавлял калининградскую «Балтику», тульский «Арсенал», подмосковные «Химки» и воронежский «Факел».