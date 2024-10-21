Экс-тренер «Локомотива» Черевченко вновь возглавил «Истиклол»

Срок соглашения с 50-летним специалистом не уточняется. В тренерский штаб специалиста вошли Юрий Батуренко, Алишер Тухтаев, Дилшод Восиев и Дмитрий Тяпушкин.
Ранее Черевченко возглавлял «Истиклол» с января 2023 года по февраль 2024-го. Под его руководством команда выиграла чемпионат и Кубок страны. В текущем сезоне «Истиклол», набрав 42 очка в 15 матчах, возглавляет таблицу чемпионата Таджикистана. Клуб также выступает во втором дивизионе азиатской Лиги чемпионов.
Черевченко родился в Душанбе, в качестве футболиста выступал за сборную Таджикистана. Тренерскую деятельность начал в московском «Локомотиве» в 2008 году, в 2015-м стал главным тренером клуба, выиграл с командой Кубок России (2015), а в августе 2016 года был уволен. В России также возглавлял калининградскую «Балтику», тульский «Арсенал», подмосковные «Химки» и воронежский «Факел».