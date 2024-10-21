Матч между «Барселоной» и «Атлетико» может пройти в Майами. Уникальный случай для ла лиги

Идея проведения матча чемпионата в Майами не нова. В 2018 году была предпринята попытка провести в США встречи «Жирона» — «Барселона» и «Вильярреал» — «Атлетико», но противодействие со стороны ФИФА, УЕФА и прежде всего Королевской испанской футбольной федерации, которую возглавлял Луис Рубиалес, помешало этому. Сейчас ситуация изменилась, поскольку Рубиалес больше не возглавляет федерацию, и отношения между ней и ла лигой стали крепче после прихода Педро Рочи.